Представлен 120-Гц монитор MSI Modern MD342CQP

Компания MSI пополнила ассортимент мониторов моделью Modern MD342CQP, которая получила 34-дюймовую изогнутую VA-матрицу с разрешением 3440:1440 точек (формат UWQHD). Новинка также характеризуется соотношением сторон 21:9, кадровой частотой 120 Гц, временем отклика от серого к серому 4 мс, максимальной яркостью 300 нит, 95% покрытием цветовой палитры DCI-P3, 119% sRGB и 92% Adobe RGB, поддержкой защиты глаз Anti-Flicker, Less Blue Light и Eye-Q Check, подставкой с возможностью регулировки угла наклона, поворота и высоты, интерфейсами HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4, портом USB и разъемом Type-C с поддержкой 98-Вт зарядки. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.

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