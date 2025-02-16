Представлен 120-Гц монитор Philips 34B2U3600C

Компания Philips пополнила ассортимент изогнутых игровых мониторов моделью 34B2U3600C, которая основана на VA-панели с разрешением 3440:1440 точек. Новинка также характеризуется радиусом кривизны 1500 мм, соотношением сторон 21:9, кадровой частотой 120 Гц, временем отклика 4 мс, максимальной яркостью 300 кд/м², 104% покрытием цветовой палитры NTSC и 120% охватом цветовой гаммы sRGB, интерфейсами HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 и USB Type-C с поддержкой 90-Вт зарядки других устройств, USB-концентратором, разъемом Gigabit Ethernet, KVM-переключателем, двумя 5-Вт динамиками и подставкой с возможностью регулировки угла наклона, поворота и высоты. Цена монитора составляет 410 евро.

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