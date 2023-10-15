Представлен 120-Гц телевизор Hisense 85E3K-Pro

Компания Hisense пополнила ассортимент крупных телевизоров моделью 85E3K-Pro, которая основана на 85-дюймовой панели с разрешением 4K и глубиной цвета 10 бит. Новинка также характеризуется частотой обновления 120 Гц, четырехъядерной платформой Arm Cortex- A73, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, акустической системой формата 2.1 с сабвуфером суммарной мощностью 60 Вт, интерфейсами USB и HDMI, а также сетевым портом. На какой операционной системе работает телевизор, не сообщается. Hisense 85E3K-Pro уже продается в Китае по цене в 860 долларов. Выйдет ли телевизор в международную продажу, пока не уточняется.

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