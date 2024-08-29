Представлен 120-Гц телевизор Hisense A85N

Компания Hisense представила телевизоры серии A85N, в которую вошли модели с диагональю 55 и 65 дюймов. Новинки появятся в европейской продаже в следующем месяце по цене в 1600 и 2200 евро соответственно. Телевизоры характеризуются OLED-панелями с разрешением 3840:2160 точек (формат 4K), кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 1000 нит, 10-битной глубиной цвета, поддержкой HDR10+, Dolby Vision IQ™, HDR10, HLG и IMAX Enhanced, 60-Вт акустической системой с поддержкой Dolby Atmos, вращающейся подставкой с регулировкой угла наклона до 25°, четырьмя интерфейсами HDMI 2.1 (один с eARC), портами USB 2.0 и USB 3.0, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth, а также предустановленной операционной системой Vidaa U7.6.