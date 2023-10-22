Представлен 120-Гц телевизор Skyworth A4D Pro

Компания Skyworth пополнила ассортимент телевизоров линейкой A4D Pro, в которую вошли модели с диагональю экранов 55, 65 и 75 дюймов. Новинки характеризуются разрешением 4K, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 800 нит, четырехъядерной однокристальной системой Cortex-A55, 3 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, акустической системой с двумя полнодиапазонными, двумя высокочастотными и четырьмя низкочастотными динамиками. Телевизоры станут доступны для предварительного заказа к началу популярной в Китае распродажи «11.11». Новинки обойдется в 355, 490 и 655 долларов соответственно.