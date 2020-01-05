Представлен 13,3-дюймовый ноутбук Dynabook Portege X30L

Бренд Dynabook пополнил ассортимент ноутбуков моделью Portege X30L, которая может похвастаться своей компактностью и массой всего 870 граммов. Новинка также характеризуется 13,3-дюймовым экраном с разрешением 1366:768 пикселей или 1920:1080 пикселей (сенсорный дисплей в качестве опции), процессорами Intel Core i3-10110U, Core i5-10210U, Core i7-10510U или Core i7-10710U, до 24 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем до 1 ТБ, модулями Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, контроллером Gigabit Ethernet, аудиосистемой DTS, клавиатурой с подсветкой, сканером отпечатков пальцев, инфракрасной камерой с поддержкой Windows Hello, интерфейсами HDMI, портами USB 3.2 Gen 1 Type-C и USB 3.2 Gen 1 Type-A и разъемом для карт памяти microSD.