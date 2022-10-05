Представлен 136-дюймовый ТВ LG Magnit 4K

Компания LG пополнила ассортимент телевизоров 136-дюймовой моделью LG Magnit 4K, которая основана на панели Micro LED. Новинка характеризуется пиковой яркостью 2000 кд/м2, кадровой частотой 120 Гц, четырьмя интерфейсами HDMI, цифровым аудиовыходом, двумя портами USB и портом RS232C, однокристальной системой с технологией искусственного интеллекта LG Alpha a9 для улучшения качества изображения, динамическим датчиком освещённости HDR для увеличения яркости и контрастности в зависимости от освещения в помещении, поддержкой AirPlay 2 и Miracast для трансляции контента со смартфона. Цена и дата начала продаж телевизора будут объявлены позже.

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