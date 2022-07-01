Представлен 144-Гц 4K-монитор ASUS ROG Swift PG32UQR

Компания ASUS представила игровой монитор ROG Swift PG32UQR, который получил 32-дюймовую IPS-панель с разрешением 3840:2160 пикселей. Новинка также характеризуется кадровой частотой 144 Гц с возможностью повышения до 155 Гц, временем отклика MPRT в 1 мс, сертификатом DisplayHDR 600, пиковой яркостью 600 кд/м2, контрастностью 1000:1, динамической контрастностью 100 000 000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, поддержкой HDR10, 160%, 99,5% и 98% охватом цветовых палитр sRGB, Adobe RGB и DCI-P3 соответственно, количеством воспроизводимых цветовых оттенков 1,07 млрд, системой ELMB-Sync для уменьшения размытости изображения в движении и адаптивной синхронизацией (Adaptive-sync), поддержкой NVIDIA G-Sync, средствами ASUS GamePlus, подсветкой ASUS Aura Sync, 5-Вт стереофоническими динамиками, одним разъемом DisplayPort 1.4 и двумя HDMI 2.1, концентратором USB 3.2 Gen 1 Type-A и 3,5-мм гнездом для наушников.