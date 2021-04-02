Представлен 144-Гц 4K-монитор Gigabyte Aorus FI32U

Компания Gigabyte пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Aorus FI32U, которая получила 31,5-дюймовую IPS-панель с разрешением 3840:2160 пикселей. Новинка характеризуется кадровой частотой 144 Гц, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, временем отклика 1 мс, технологией Adaptive-Sync для более плавного геймплея, яркостью 350 кд/м2, контрастностью 1000:1, 90% охватом цветовой палитры DCI-P3, разъемом DisplayPort 1.4, двумя интерфейсами HDMI 2.0, портом USB Type-C и двумя разъемами USB 3.0, фирменной подсветкой RGB Fusion 2.0 и переключателя KVM. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.