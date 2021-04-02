Представлен 144-Гц 4K-монитор Gigabyte Aorus FI32U

Компания Gigabyte пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Aorus FI32U, которая получила 31,5-дюймовую IPS-панель с разрешением 3840:2160 пикселей. Новинка характеризуется кадровой частотой 144 Гц, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, временем отклика 1 мс, технологией Adaptive-Sync для более плавного геймплея, яркостью 350 кд/м2, контрастностью 1000:1, 90% охватом цветовой палитры DCI-P3, разъемом DisplayPort 1.4, двумя интерфейсами HDMI 2.0, портом USB Type-C и двумя разъемами USB 3.0, фирменной подсветкой RGB Fusion 2.0 и переключателя KVM. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.

Комментарии и отзывы Gigabyte Aorus FI32U
Обзоры:
Лучший монитор для работы. Xiaomi Redmi Display 1A 23.8Лучший монитор для работы. Xiaomi Redmi Display 1A 23.8"
Обзор Philips 499P9H. Широкоформатный монитор 32:9 (5120x1440px)Обзор Philips 499P9H. Широкоформатный монитор 32:9 (5120x1440px)
Лучшие UltraWide мониторы. GigaByte G34WQCЛучшие UltraWide мониторы. GigaByte G34WQC
Новости:
Представлен 144-Гц монитор MSI Optix MAG275R

Компания MSI пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Optix MAG275R, которая получила 27-дюймов...
Представлен 144-Гц монитор MSI Optix G272P

Компания MSI представила игровой монитор Optix G272P, который получил 27-дюймовую IPS-панель с разрешение...
Обзор Philips 499P9H. Широкоформатный монитор 32:9 (5120x1440px)

С широкоформатными мониторами мы знакомились уже на примере нескольких моделей с соотношением сторон 21:9...
Обзор Vizant 957NKS. Многофункциональный видеорегистартор зеркалоОбзор Vizant 957NKS. Многофункциональный видеорегистартор зеркало
Обзор Corsair iCUE H100i ELITE CAPELLIX. Тесты водяного охлаждения Intel Core i5-11600K и Intel Core i7-11700KFОбзор Corsair iCUE H100i ELITE CAPELLIX. Тесты водяного охлаждения Intel Core i5-11600K и Intel Core i7-11700KF
Обзор GIGABYTE AORUS RGB 16GB 3600MHz (GP-AR36C18S8K2HU416R). Тесты с 11 поколением IntelОбзор GIGABYTE AORUS RGB 16GB 3600MHz (GP-AR36C18S8K2HU416R). Тесты с 11 поколением Intel
Обзор Philips 558M1RY. Лучший монитор для некстген консолейОбзор Philips 558M1RY. Лучший монитор для некстген консолей
Обзор Razer Basilisk Ultimate (RZ01-03170100-R3G1). Лучшая беспроводная мышка для игрОбзор Razer Basilisk Ultimate (RZ01-03170100-R3G1). Лучшая беспроводная мышка для игр
Геймерский смартфон ASUS ROG Phone 5 зас...
Геймерский смартфон ASUS ROG Phone 5 засКомпания ASUS раскрыла название своего следующего геймерского смартфона ROG Phone – как и предполагалось,...
Xiaomi Mi 11 получил функцию Bluetooth A...
Xiaomi Mi 11 получил функцию Bluetooth AС момента выхода флагманского смартфона Xiaomi Mi 11 прошло уже почти две недели, однако пользователи про...
Обзор Vizant 957NKS. Многофункциональный...
Обзор Vizant 957NKS. МногофункциональныйДвумя годами ранее мы изучали видеорегистратор Vizant 957NK, построенный на базе Android и предлагающий р...
Представлена флагманская зеркальная каме...
Представлена флагманская зеркальная камеКомпания Ricoh Imaging пополнила ассортимент зеркальных камер формата APS-C моделью Pentax K-3 Mark III, ...
Enermax представила вместительный кейс M...
Enermax представила вместительный кейс MEnermax Makashi II MKT50 выполнен в минималистичном дизайне с двумя RGB линиями на передней панели. Боков...
Realme GT 5G представят 4 марта...
Realme GT 5G представят 4 мартаРанее в этом месяце руководители Realme сообщили, что их будущий флагманский телефон выйдет в релиз после...
Представлена 3D-карта Colourful iGame Ge...
Представлена 3D-карта Colourful iGame GeКомпания Colourful пополнил ассортимент графических адаптеров RTX 3060 Ti моделями iGame GeForce RTX 3060...
Office Lens теперь называется Microsoft ...
Office Lens теперь называется Microsoft С последним обновлением приложения Lens, получает новое имя Microsoft Lens, логотип и функцию. ...
Обзор Prestigio LEDme Black (PBLED122BK)...
Обзор Prestigio LEDme Black (PBLED122BK)Рюкзаки в условиях мегаполиса получили широкое распространение у людей разного пола, возраста и предпочте...
Huawei выпустила крупный апдейт приложен...
Huawei выпустила крупный апдейт приложенВ прошлом году Huawei запустила приложение Petal Map. Теперь компания выпустила крупное обновление для эт...
Представлена материнская плата MSI MPG Z...
Представлена материнская плата MSI MPG ZMSI и EK представили материнскую плату MSI MPG Z590 Carbon EK X с встроенным моноблоком. Новый продукт бу...
Новые MacBook Pro будут поддерживать кар...
Новые MacBook Pro будут поддерживать карОжидается, что в этом году Apple в MacBook вернет разъемы MagSafe. Теперь Минг-Чи Куо опубликовал новый о...
Обзор Haier A1400EM. Ультрабук начального класса за 21 990 рублейОбзор Haier A1400EM. Ультрабук начального класса за 21 990 рублей
Обзор ASUS ROG Delta S. Игровые наушники с технологией MQA RendererОбзор ASUS ROG Delta S. Игровые наушники с технологией MQA Renderer
Обзор Robomow RX50 Pro S. Робот газонокосилка для вашего домаОбзор Robomow RX50 Pro S. Робот газонокосилка для вашего дома
Обзор realme C20 32GB: NFC, 5000 мАч и AI-камера за 8 990 рублей. Да здравствует король?Обзор realme C20 32GB: NFC, 5000 мАч и AI-камера за 8 990 рублей. Да здравствует король?
Обзор Mia Air Compact. Очиститель воздуха с антимикробным покрытиемОбзор Mia Air Compact. Очиститель воздуха с антимикробным покрытием
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor