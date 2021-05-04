Представлен 144-Гц 4K-монитор Gigabyte M28U

Компания Gigabyte пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью M28U, которая получила Super Speed IPS-панель с разрешением 3840:2160 точек. Новинка характеризуется 94% охватом цветовой палитры DCI-P3 и 120% охватом sRGB, временем отклика 1 мс (GTG), кадровой частотой 144 Гц, максимальной яркостью 300 кд/м2, статической контрастностью 1000:1, углами обзора по вертикали и горизонтали 178 градусов, двумя интерфейсами HDMI 2.1 и одним разъемом DisplayPort 1.4, стереофоническими динамиками по 3 Вт, концентратором USB 3.0 и разъемом USB Type-C, встроенным KVM-переключателем, технологией адаптивной синхронизации для более плавного геймплея и системой Flicker-free для заботы о глазах пользователя. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.