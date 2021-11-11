Представлен 144-Гц монитор Gigabyte G34WQC A

Компания Gigabyte представила геймерский монитор G34WQC A, который получил 34-дюймовую VA-панель с разрешением 3440:1440 пикселей (WQHD). Новинка также характеризуется сертификацией VESA Display HDR400, кривизной 1500R, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, 90% охватом цветовой палитры DCI-P3 и 120% sRGB, временем отклика в 1 мс (MPRT), кадровой частотой 144 Гц, типовой яркостью 350 кд/м2, контрастностью 4000:1, поддержкой технологий AMD FreeSync Premium для более плавного геймплея, Black Equalizer для лучшей видимости тёмных участков, Flicker-Free и Low Blue Light с сертификатом TÜV Rheinland для заботы о глазах пользователей, 2-Вт стереофоническими динамиками, 3,5-мм разъемом, двумя портами HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4, а также регулируемой подставкой. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.

Комментарии и отзывы Gigabyte G34WQC A
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