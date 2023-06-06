Представлен 144-Гц монитор LG UltraGear 27GR93U

Компания LG представила мониторы UltraGear 27GR93U и UltraGear 32GR93U с диагональю экрана 27 и 31,5 дюйма соответственно. Новинки характеризуются IPS-матрицами с разрешением 3840:2160 пикселей, кадровой частотой 144 Гц, временем отклика от серого к серому 1 мс, глубиной цвета 10 бит, сертификацией DisplayHDR 400, пиковой яркостью 500 нит, контрастностью 1000:1, 95% охватом цветовой палитры DCI-P3, поддержкой FreeSync Premium и Adaptive Sync, одним интерфейсом DisplayPort 1.4 и двумя HDMI 2.1, USB 3.0, 3,5-мм гнездом с поддержкой DTS Headphone:X, а также подставкой с регулировкой наклона, высоты и ориентации. Цены и дата начала продаж мониторов будут объявлены позже.