Представлен 144-Гц монитор MSI Optix MPG321UR-QD

Компания MSI пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Optix MPG321UR-QD, которая получила 32-дюймовую IPS-матрицу с квантовыми точками. Новинка характеризуется разрешением 3840:2160 пикселей (формат 4K), 97% охватом цветовой гаммы DCI-P3, сертификацией Display HDR 600, поддержкой NVIDIA G-Sync Compatible для более плавного геймплея, кадровой частотой 144 Гц, временем отклика пикселя 1 мс, двумя интерфейсами HDMI 2.1 и одним Display Port 1.4a, симметричным портом USB Type-C с поддержкой DisplayPort Alt Mode, 3,5 мм аудиогнездом, концентратором USB 2.0 на три входа и шесть выходов и функцией KVM с возможностью одновременного подключения до четырех ПК. Цена монитора в Японии составляет 1465 долларов.