Представлен 146-дюймовый модульный MicroLED-телевизор Samsung The Wall

Компания Samsung в рамках CES 2018 представила огромный телевизор The Wall, который стал первой в мире потребительской моделью модульного MicroLED-телевизора с диагональю 146 дюймов. Отмечается, что панель состоит из микроскопических светодиодов, размером в нескольких микрон. Это намного меньше, чем в светодиодах современных LED-панелей. Каждый пиксель излучает свет самостоятельно. Разрешение показанной на выставки панели составляет 4K Ultra HD (3840:2160 пикселей). Когда телевизор появится в продаже и сколько он будет стоить, пока не сообщается.