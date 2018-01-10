Представлен 15,6-дюймовый ноутбук-перевертыш HP Spectre x360

Компания HP представила 15,6-дюймовую версию ноутбука-перевёртыша HP Spectre x360, который должен стать одним из самых производительных трансформеров на рынке. Судите сами, аппарат получил 15,5-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением 3840:2160 пикселей, который откидывается на 360 градусов, процессоры Intel Core i7-8550U с графикой NVIDIA GeForce MX 150 или Core i7-8705G с графикой Radeon RX Vega M, до 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и до 512 ГБ на твердотельном накопителе с интерфейсом PCIe, порты Thunderbolt 3, USB 3.1 Type-C, USB 3.1 Type-A, HDMI и мини-джек.

Толщина алюминиевого корпуса составляет 19,5 мм. Также отметим популярную связку сканера отпечатков пальцев и инфракрасной камеры. Ноутбук появится в продаже в марте по рекомендованной розничной цене 159 990 рублей для модели с Core i7-8705G и 169 990 рублей для Core i7-8550U.