Представлен 150-Гц монитор Iiyama GB2870UHSU

Компания Iiyama представила геймерский монитор G-Master Red Eagle GB2870UHSU, который получил 28-дюймовую Fast IPS-панель с разрешением 3840:2160 точек. Новинка также характеризуется яркостью 400 кд/м2, кадровой частотой 150 Гц, временем отклика MPRT 1 мс, технологией FreeSync Premium для более плавного геймплея, контрастностью 1000:1, динамической контрастностью 80 000 000:1, воспроизведением 16,7 млн оттенков, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, технологиями Blue Light Reducer и Flicker Free для заботы о глазах пользователя, функцией Black Tuner лучшей видимости тёмных участков, двумя 2-Вт стереофоническими динамиками, разъемами HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4, концентратором с на три порта USB, 3,5-мм гнездом для наушников, подставкой с регулировкой угла наклона, высоту до 130 мм и перевода в портретный режим, а также креплением VESA для установки на стену. Монитор доступен для покупки по цене в 620 евро.

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