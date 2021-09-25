Представлен 150-Гц монитор ViewSonic VX2882-4KP

Компания ViewSonic пополнила ассортимент мониторов моделью VX2882-4KP, которая получила 28-дюймовую IPS-панель с разрешением 4К. Новинка характеризуется поддержкой адаптивной синхронизации AMD FreeSync Premium, частотой обновления изображения до 150 Гц, яркостью до 300 кд/м2, статической контрастностью 1000:1, временем отклика 1 мс, углами обзора 178°, 90% охватом цветовой палитры DCI-P3, 87% охватом NTSC и 122% sRGB, двумя интерфейсами HDMI 2.1 и двумя DisplayPort 1.4, симметричным портом USB-C с поддержкой DisplayPort Alt Mode, двухпортовым концентратором USB 3.0, двумя громкоговорителями по 2 Вт, 3,5-мм разъемом, регулируемой подставкой, размерами 638:414,94~544,94:185 мм и массой 6,9 кг. Цена монитора составляет 830 долларов.

Комментарии и отзывы ViewSonic VX2882-4KP
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