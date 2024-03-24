Представлен 160-Гц 4K-монитор MSI MPG 274URF QD

Компания MSI пополнила ассортимент игровых мониторов моделью MPG 274URF QD, которая получила 27-дюймовую панель IPS с разрешением 3840:2160 пикселей (формат 4K). Новинка также характеризуется соотношением сторон 16:9, кадровой частотой 160 Гц, номинальной яркостью 400 нит, временем отклика 0,5 мс (GtG), контрастностью 1000:1, поддержкой VESA Display HDR400 и технологии Adaptive Sync, двумя интерфейсами HDMI 2.1, портом DisplayPort 1.4a, концентратором USB 2.0, 3,5-мм гнездом для наушников, портом USB-C с альтернативным режимом DisplayPort и функцией зарядки других устройств мощностью 65 Вт, комплектной подставкой с возможностью регулировать угол наклона, вращения, высоты и поворота и настенным креплением VESA (75:75 мм). Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.