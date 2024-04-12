Представлен 160-Гц монитор MSI MAG 274URFW

Компания MSI пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью MAG 274URFW, которая появится в продаже на дебютном китайском рынке уже 14 апреля по цене в 345 долларов. Новинка характеризуется 27-дюймовой матрицей Rapid IPS с разрешением 3840:2160 пикселей, кадровой частотой 160 Гц и временем отклика 0,5 мс, контрастностью 1000:1, максимальной яркостью 400 нит, поддержкой технологии AdaptiveSync, 98% покрытием цветового пространства DCI-P3 и 93% Adobe RGB, сертификацией VESA DisplayHDR 400, портами DisplayPort 1.4a и HDMI 2.1, разъемом USB Type-C с возможностью обратной 15-Вт зарядки, подставкой с функциями регулировки высоты, поворота и наклона, а также непривычной для мониторов белой расцветкой.