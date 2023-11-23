Представлен 160-Гц монитор Red Magic 5088 Mini LED 4K

Бренд Red Magic пополнил ассортимент геймерских мониторов моделью Red Magic 5088 Mini LED 4K, которая обойдется китайским покупателям в 775 долларов. Новинку оснастили 27-дюймовой панелью Fast IPS с Mini LED подсветкой (5088 разделов) и разрешением 4K. Новинка также характеризуется кадровой частотой 160 Гц, 10-битной глубиной цвета, динамической контрастностью 1000000:1, временем отклика 1 мс, точностью цветопередачи ΔE<1, 99% охватом цветового пространства sRGB, 99% DCI-P3 и 99% AdobeRGB, сертификацией HDR 1400, поддержкой технологий Free-Sync и G-Sync, RGB-подсветкой на задней панели, а также разъемами HDMI 2.1, DP и Type-C с функцией подачи энергии мощностью 90 Вт.

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