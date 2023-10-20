Представлен 160-Гц монитор Skyworth F27G10U

Компания Skyworth пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью F27G10U, которая оценена на китайском рынке в 300 долларов. Новинка характеризуется 27-дюймовой IPS-матрицей c разрешением 4K, частотой обновления изображения 160 Гц, временем отклика от серого к серому 1 мс, сертификацией расширенного динамического диапазона HDR400, поддержкой физической защитой от вредного синего излучения, 99-процентным охватом цветового пространства sRGB и 97-процентным охватом гаммы DCI-P3, 10-битной глубиной цвета, максимальной яркостью 400 нит, разъемами HDMI 2.1 и DP 1.4, а также регулируемой подставкой.

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