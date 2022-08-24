Представлен 165-Гц 4K-монитор ASUS ROG Swift PG27UQR

Компания ASUS пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью ROG Swift PG27UQR, которая получила 27-дюймовую Fast IPS-панель с разрешением 3840:2160 пикселей. Новинка характеризуется сертификацией DisplayHDR 600, яркостью 600 кд/м2, 95% охватом цветовой палитры DCI-P3, временем отклика GtG 1 мс, кадровой частотой 160 Гц, поддержкой NVIDIA G-Sync для более плавного геймплея, двумя разъемами HDMI 2.1 (раскрывает потенциал консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S), двумя интерфейсами DisplayPort 1.4, концентратором USB и 3,5-мм гнездом для наушников. Также тайваньский производитель представил 32-дюймовый монитор Strix XG32AQ с разрешением 2560:1440 пикселей, временем отклика 1 мс (GtG), кадровой частотой 175 Гц и 95% охватом гаммы DCI-P3. Цены и даты начала продаж мониторов пока не раскрываются.