Представлен 165-Гц монитор ASUS TUF Gaming VG279Q1A

Компания ASUS представила игровой монитор TUF Gaming VG279Q1A, который построен на 27-дюймовой IPS-панели. Новинка характеризуется разрешением 1920:1080 пикселей, яркостью 250 кд/м2, контрастностью 1000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, 72% охватом цветовой палитры NTSC, частотой обновления 165 Гц, временем отклика матрицы 1 мс, фирменным набором средств ASUS GamePlus, 2-Вт стереофоническими динамиками, двумя цифровыми интерфейсами HDMI 1.4, одним DisplayPort 1.2, 3,5-мм разъемом для наушников и регулируемой подставкой. Цена и дата начала продаж TUF Gaming VG279Q1A будут объявлены позже.