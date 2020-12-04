Представлен 165-Гц монитор LG UltraGear 32GN600

Компания LG пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью UltraGear 32GN600, которая получила 31,5-дюймовую VA-матрицу. Новинка характеризуется разрешением 2560:1440 пикселей, соотношением сторон 16:9, 95% охватом цветовой палитры sRGB, яркостью 350 кд/м2, контрастностью 3000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, поддержкой технологии AMD FreeSync Premium Pro, частотой обновления 165 Гц, временем отклика 1 мс в режиме MBR и 5 мс GtG, технологиями Black Stabilizer и Dynamic Action Sync, функцией Flicker Safe для заботы о глазах пользователя, одним разъемом DisplayPort 1.4 и двумя HDMI.