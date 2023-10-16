Представлен 165-Гц монитор Lenovo Legion R27q

Компания Lenovo пополнила ассортимент игровых мониторов доступной моделью Legion R27q, которая получила 27-дюймовую Fast IPS-матрицу с разрешением 2K QHD. Новинка также характеризуется кадровой частотой 165 Гц с разгоном до 180 Гц, регулируемым временем отклика в оттенках серого от 1 до 5 мс, 90% охватом цветового пространства DCI-P3 и 99% sRGB, глубиной цвета 10 бит (8+FRC), поддержкой расширенного динамического диапазона HDR400, технологией защиты глаз EyeSafe 2.0, включающую сертификацию Rheinland, разъем HDMI2.1 и подставкой с возможностью настройки высоты и поворота. Монитор оценен на китайском рынке в 150 долларов. Старт предзаказов намечен на 23 октября.

Проектор Hisense Laser Cinema PX1H выходит в России…
Компания Hisense объявила о скором выходе в России ультракороткофокусного лазерного проектора Laser Cinem…
Бюджетный монитор Thunderobot F23H75 вышел в России…
В России стартовали продажи доступного монитора Thunderobot F23H75, который оценен в 11 тысяч рублей. Нов…
Представлен игровой монитор Xiaomi Gaming Monitor G27i…
Компания Xiaomi представила глобальную версию геймерского монитора Gaming Monitor G27i, который уже вышел…
Представлен портативный монитор ASUS ProArt PA169CDV …
Компания ASUS пополнила ассортимент портативных мониторов моделью ASUS ProArt PA169CDV, которая основана …
Представлен 8K-монитор ViewSonic VG3281…
Компания ViewSonic пополнила ассортимент профессиональных мониторов моделью VG3281, которая оценена на ки…
ASUS готовит к релизу монитор ROG Swift Pro PG248QP с 540 Гц…
Инсайдеры сообщили, что компания ASUS готова к выпуску долгожданного игрового монитора ROG Swift Pro PG24…
Представлен профессиональный монитор ASUS ProArt PA32UCXR…
Компания ASUS пополнила ассортимент мониторов моделью ProArt PA32UCXR, которая предназначена для професси…
Представлен 240-Гц изогнутый монитор MSI MAG 325CQRXF…
Компания MSI представила игровой монитор MAG 325CQRXF, который получил 31,5-дюймовую VA-матрицу с разреше…
Обзор Akenori LED 888. Выбираем проектор для дома под фильмы и игрыОбзор Akenori LED 888. Выбираем проектор для дома под фильмы и игры
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor