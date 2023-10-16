Представлен 165-Гц монитор Lenovo Legion R27q

Компания Lenovo пополнила ассортимент игровых мониторов доступной моделью Legion R27q, которая получила 27-дюймовую Fast IPS-матрицу с разрешением 2K QHD. Новинка также характеризуется кадровой частотой 165 Гц с разгоном до 180 Гц, регулируемым временем отклика в оттенках серого от 1 до 5 мс, 90% охватом цветового пространства DCI-P3 и 99% sRGB, глубиной цвета 10 бит (8+FRC), поддержкой расширенного динамического диапазона HDR400, технологией защиты глаз EyeSafe 2.0, включающую сертификацию Rheinland, разъем HDMI2.1 и подставкой с возможностью настройки высоты и поворота. Монитор оценен на китайском рынке в 150 долларов. Старт предзаказов намечен на 23 октября.