Представлен 165-Гц монитор MSI Optix G243

Компания MSI пополнила ассортимент мониторов моделью Optix G243, которая получила 23,8-дюймовую VA-матрицу с разрешением Full HD (1920:1080 пикселей). Новинка также характеризуется углами обзора до 178 градусов по горизонтали и вертикали, контрастностью 3000:1, яркостью 350 кд/м2, временем отклика MPRT 1 мс, кадровой частотой 165 Гц, двумя разъемами HDMI 1.4b и одним DisplayPort 1.2a, 3,5-мм аудиогнездом, поддержкой технологии AMD FreeSync Premium для более плавного геймплея, функцией Night Vision для лучшей видимости темных участков, технологиями Anti-Flicker и Less Blue Light для заботы о глазах пользователя и регулируемой подставкой. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.