Представлен 165-Гц монитор MSI Optix G243

Компания MSI пополнила ассортимент мониторов моделью Optix G243, которая получила 23,8-дюймовую VA-матрицу с разрешением Full HD (1920:1080 пикселей). Новинка также характеризуется углами обзора до 178 градусов по горизонтали и вертикали, контрастностью 3000:1, яркостью 350 кд/м2, временем отклика MPRT 1 мс, кадровой частотой 165 Гц, двумя разъемами HDMI 1.4b и одним DisplayPort 1.2a, 3,5-мм аудиогнездом, поддержкой технологии AMD FreeSync Premium для более плавного геймплея, функцией Night Vision для лучшей видимости темных участков, технологиями Anti-Flicker и Less Blue Light для заботы о глазах пользователя и регулируемой подставкой. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.

Комментарии и отзывы MSI Optix G243
Игровой 4K монитор ViewSonic VX2882-4KP выпущен в Японии...
Игровой 4K монитор ViewSonic VX2882-4KP выпущен в ЯпонииViewSonic выпустила новый игровой монитор VX2882-4KP с разрешением 4K при 150 Гц. Монитор оснащен новейши...
Представлен 144-Гц монитор Acer Predator XB283K ...
Представлен 144-Гц монитор Acer Predator XB283K Компания Acer представила геймерский монитор Predator XB283K, который получил 28-дюймовую IPS-панель с ра...
Бренд Onebot представил производительный моноблок M24A1 ...
Бренд Onebot представил производительный моноблок M24A1 Onebot, суббренд Colorful, представил моноблок Onebot M24A1 для работы и учебы. Это компактное решение с ...
Acer представила на российском рынке новую линейку мониторов...
Acer представила на российском рынке новую линейку мониторовКомпания Acer представила на российском рынке новую линейку ультратонких безрамочных мониторов Acer SB1. ...
Первый игровой 2К монитор от Corsair...
Первый игровой 2К монитор от CorsairCorsair выходит на рынок мониторов со своим первым игровым дисплеем Corsair Xeneon. Xeneon 32QHD165 им...
Представлен 4K-монитор HP U32 ...
Представлен 4K-монитор HP U32 Компания HP пополнила ассортимент мониторов моделью HP U32, которая получила 31,5-дюймовую плоскую IPS-ма...
Вогнутый монитор HP M34d оценен в 530 долларов...
Вогнутый монитор HP M34d оценен в 530 долларовКомпания HP пополнила ассортимент вогнутых мониторов моделью M34d, которая получила VA-матрицу разрешение...
ARCTIC представила кронштейн X1 и X1-3D для мониторов...
ARCTIC представила кронштейн X1 и X1-3D для мониторовARCTIC представила новые кронштейны X1 и X1-3D для мониторов. Они отличаются продуманным дизайном и выдер...
Обзор AOC C32G2ZE/BK. Игровой Full HD монитор с 240 ГцОбзор AOC C32G2ZE/BK. Игровой Full HD монитор с 240 Гц
Обзор Predator XB323UGPbmiiphzx. Игровой WQHD монитор с IPS 170 ГцОбзор Predator XB323UGPbmiiphzx. Игровой WQHD монитор с IPS 170 Гц
Лучшие 2К мониторы для игр. LG 27GN880-B 27Лучшие 2К мониторы для игр. LG 27GN880-B 27
Обзор AOPEN 32HC5QRPbiipx. Игровой 32-дюймовый VA-монитор 165 ГцОбзор AOPEN 32HC5QRPbiipx. Игровой 32-дюймовый VA-монитор 165 Гц
Обзор Philips 498P9. Один монитор вместо трех для таблиц, работы и монтажа видеоОбзор Philips 498P9. Один монитор вместо трех для таблиц, работы и монтажа видео
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor