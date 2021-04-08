Представлен 165-Гц монитор MSI Optix MAG322CQP

Компания MSI представила вогнутый геймерский монитор Optix MAG322CQP, который получил 31,5-дюймовую VA-панель с разрешением 2560:1440 пикселей. Новинка также характеризуется радиусом кривизны 1500R, яркостью 300 кд/м2, контрастностью 3000:1, динамической контрастностью 100 000 000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, кадровой частотой 165 Гц, временем отклика 1 мс (MPRT), 95,7% охватом цветовой палитры DCI-P3 и 124,1% охватом sRGB, поддержкой AMD FreeSync Premium для более плавного геймплея, Night Vision для лучшего отображения темных участков, разъемами DisplayPort 1.2a и HDMI 2.0b, концентратором USB 2.0, интерфейсом USB Type-C, а также функциями Anti-Flicker и Less Blue Light для заботы о глазах пользователя. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.