Представлен 165-Гц монитор ViewSonic VX2781-4K-Pro-6

Компания ViewSonic пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью VX2781-4K-Pro-6, которая первой на рынке сочетает панель Fast IPS с поддержкой технологии 4K IGZO и частотой обновления 165 Гц. Новинка характеризуется 27-дюймовой матрицей с разрешением 3840:2160 пикселей, временем отклика 1 мс, технологией IGZO для улучшения плавности и более быстрого отклика экрана благодаря высокой подвижности электронов, яркостью 350 кд/м2, контрастностью 1000:1, глубиной цвета 10 бит, 99% покрытием цветового пространства DCI-P3 и 100% sRGB, двумя интерфейсами HDMI 2.1 и одним DP 1.4, портом USB-C (поддержка зарядки PD 15W и PD 96W), двумя разъемами USB-A и одним USB-B, 3,5-мм гнездом для наушников, поддержкой HDR600, FreeSync и G-Sync, эффектами окружающего освещения и 3-Вт динамиками. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.

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