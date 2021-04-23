Представлен 165-Гц монитор iiyama G-Masters Red Eagle GB2770QSU-B1

Компания iiyama представила монитор G-Masters Red Eagle GB2770QSU-B1, который получил 27-дюймовую Fast IPS-панель с матовым покрытием и разрешением 2560:1440 пикселей. Новинка характеризуется временем отклика 0,5 мс (MPRT), поддержкой адаптивной синхронизации FreeSync Premium Pro, кадровой частотой 165 Гц, яркостью 400 кд/м2, контрастностью 1000:1, углами обзора 178°, интерфейсами HDMI и DisplayPort, громкоговорителями мощностью по 2 Вт, стандартным аудиоразъемом, концентратором USB 3.0 на два порта и регулируемой подставкой с возможностью перевода в портретный режим. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.