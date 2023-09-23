Представлен 165Гц монитор AOC GAMING CQ27G2S-BK

Компания AOC пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью GAMING CQ27G2S-BK, которая получила 27-дюймовую изогнутую VA-матрицу с разрешением 2560:1440 точек (формат WQHD). Новинка также характеризуется кадровой частотой 165 Гц, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10, радиусом кривизны 1500R, контрастностью 3000:1, заявленным временем реакции пикселя от серого к серому 4 мс, 99-процентным охватом цветового пространства sRGB, поддержкой технологии Adaptive-Sync для более плавной картинки в динамичных сценах, подставкой с возможностью регулировки наклона, наклонять, поворота и высоты, двумя портами HDMI, одним интерфейсом DisplayPort и 3,5-мм гнездом для наушников. Монитор станет доступен для покупки в конце этого месяца по цене в 270 евро.

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