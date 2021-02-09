Представлен 170-Гц монитор GIGABYTE Aorus FI32Q

Компания GIGABYTE пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Aorus FI32Q, которая получила 31,5-дюймовую IPS-панель с 2560:1440 пикселей (QHD). Новинка характеризуется 9‎4% охватом цветовой палитры DCI-P3 и 120% sRGB, кадровой частотой 1‎65 Гц и 170 Гц в режиме ОС, временем отклика 1 мс, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, яркостью 350 кд/м2, контрастностью 1000:1, интерфейсами HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4, портами USB 3.0 и USB Type-C, подсветкой RGB Fusion 2.0, регулируемой подставкой с изменением высоты в пределах 13 см и возможностью поворота монитора в портретную ориентацию, технологией Black Equalizer для лучшего отображения темных участков и системы Flicker Free для заботы о глазах пользователя. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.

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