Представлен 170-Гц монитор MSI G2712

Компания MSI представила игровой монитор G2712, который получил 27-дюймовую IPS-панель с разрешением 1920:1080 пикселей. Новинка характеризуется кадровой частотой 170 Гц, временем отклика MPRT 1 мс, 85,67% охватом цветовой палитры Adobe RGB, 81,1% DCI-P3 и 101,91% sRGB, поддержкой технологии AMD FreeSync Premium для более плавного геймплея, технологией Night Vision для лучшего отображения тёмных участков изображения, системами Anti-Flicker и Less Blue Light для заботы о глазах пользователя, регулируемой подставкой, двумя разъемами HDMI 1.4b и одним DisplayPort 1.2a. Также отметим яркость 250 кд/м2, контрастность 1100:1, динамическую контрастность 100 000 000:1, углы обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.