Представлен 170-Гц монитор MSI G272C

Компания MSI пополнила ассортимент мониторов моделью G272C, которая получила 27-дюймовую вогнутую VA-панель с разрешением Full HD. Новинка также характеризуется яркостью 300 кд/м2, радиусом кривизны 1000R, контрастностью 3000:1, динамической контрастностью 100 000 000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, 89% охватом цветовой палитры Adobe RGB и 92,3% охватом DCI-P3, возможностью воспроизведения 16,7 млн оттенков, временем отклика MPRT 1 мс, кадровой частотой 170 Гц, функцией Night Vision для лучшего отображения тёмных участков, поддержкой AMD FreeSync Premium для более плавного геймплея, двумя разъемами HDMI 2.0b, интерфейсом DP 1.2a, 3,5-мм разъемом для наушников и подставкой с возможностью регулировки угла наклона до 25 градусов. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.

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