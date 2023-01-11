Представлен 170-Гц монитор MSI MAG321QR-QD

Компания MSI представила монитор MAG321QR-QD, который получил 32-дюймовую IPS-панель с технологией квантовых точек для улучшения цветопередачи. Новинка характеризуется кадровой частотой 170 Гц, временем отклика 1 мс, разрешением 2560:1440 пикселей, 143% охватом цветовой палитры sRGB, 97% охватом Adobe RGB и 98% охватом DCI-P3, контрастностью 1200:1, пиковой яркостью в HDR-режиме 400 кд/м2, сертификацией VESA DisplayHDR 400, поддержкой технологии NVIDIA G-Sync, регулируемой подставкой, интерфейсами DisplayPort 1.2a и USB-C с функцией DisplayPort, двумя разъемами HDMI 2.0b, одним USB 2.0 Type-B и двумя USB 2.0 Type-A. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.

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