Представлен 170-Гц монитор Machenike MK34QGSN2

Компания Machenike пополнила ассортимент игровых мониторов моделью MK34QGSN2, которая оценена на местном для производителя китайском рынке в 290 долларов. Новинка характеризуется 34-дюймовой матрицей Fast IPS с разрешением 3440:1400 пикселей (формат WQHD), соотношением сторон 21:9, кадровой частотой 170 Гц, временем отклика 1 мс, контрастностью 1000:1, 130-процентным покрытием цветовой палитры и 98-процентным охватом гаммы DCI-P3, интерфейсами DisplayPort и HDMI, портом USB и комплектной подставкой с возможностью регулировки угла наклона, вращения и высоты.

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