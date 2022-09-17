Представлен 175-Гц монитор ASUS ROG Strix XG32AQ

Компания ASUS пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью ROG Strix XG32AQ, которая получила 32-дюймовую IPS-панель с разрешением 2560:1440 пикселей (WQHD). Новинка также характеризуется соотношением сторон 16:9, 96% охватом цветовой палитры DCI-P3 и 130% охватом sRGB, отображением 1,07 млрд цветовых оттенков, кадровой частотой 175 Гц, временем отклика GtG в 1 мс, яркостью 600 кд/м2, сертификатом DisplayHDR 600, контрастностью 1000:1, динамической контрастностью 100 000 000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, поддержкой технологии NVIDIA G-Sync для более плавного геймплея, фирменными средствами ASUS GamePlus, технологиями Flicker-Free и Ultra-Low Blue Light для заботы о глазах пользователя, одним разъемом DisplayPort 1.2 и двумя HDMI 2.0, 3,5-мм разъемом для наушников, концентратором USB 3.2 Gen 1 Type-A и подставкой с регулировкой углов наклона и поворота, а также высоты до 8 см. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.