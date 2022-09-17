Представлен 175-Гц монитор ASUS ROG Strix XG32AQ

Компания ASUS пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью ROG Strix XG32AQ, которая получила 32-дюймовую IPS-панель с разрешением 2560:1440 пикселей (WQHD). Новинка также характеризуется соотношением сторон 16:9, 96% охватом цветовой палитры DCI-P3 и 130% охватом sRGB, отображением 1,07 млрд цветовых оттенков, кадровой частотой 175 Гц, временем отклика GtG в 1 мс, яркостью 600 кд/м2, сертификатом DisplayHDR 600, контрастностью 1000:1, динамической контрастностью 100 000 000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, поддержкой технологии NVIDIA G-Sync для более плавного геймплея, фирменными средствами ASUS GamePlus, технологиями Flicker-Free и Ultra-Low Blue Light для заботы о глазах пользователя, одним разъемом DisplayPort 1.2 и двумя HDMI 2.0, 3,5-мм разъемом для наушников, концентратором USB 3.2 Gen 1 Type-A и подставкой с регулировкой углов наклона и поворота, а также высоты до 8 см. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.

Представлен 27-дюймовый QHD-монитор AOC Q27V5C …
Компания AOC пополнила ассортимент мониторов моделью Q27V5C, которая получила 27-дюймовую IPS-панель с ра…
Монитор ASUS VA27ECE Eye Care получил порт USB Type-C…
Компания ASUS пополнила ассортимент мониторов моделью VA27ECE Eye Care, которая получила 27-дюймовую IPS-…
Представлен вогнутый 170-Гц монитор MSI G322CQP …
Компания MSI представила игровой монитор G322CQP, который основан на 31,5-дюймовой вогнутой VA-панели с р…
NZXT выпускает игровые мониторы Canvas 27Q и Canvas 32Q…
NZXT запускает линейку игровых мониторов NZXT Canvas. …
Представлен монитор ASUS VA246HE…
Компания ASUS представила монитор VA246HE, который получил 23,8-дюймовую VA-панель с разрешением 1920:108…
Проектор для игр BenQ TH575 оценен в $600…
Компания BenQ пополнила ассортимент проекторов моделью TH575, которая предназначена для обладателей игров…
Игровой монитор Thunderobot F23HF оценен в 17 тысяч рублей…
Активно выходящий на российский рынок китайский бренд Thunderobot выпустил очередную новинку – игровой мо…
Представлены смарт-очки Vuzix Blade 2 с ОС Android 12…
Компания Vuzix пополнила ассортимент очков дополненной реальности моделью Blade 2, которая появится в про…
Обзор LG 27GP850-B. Тест игрового Nano-IPS монитора с G-SYNC до 180 ГцОбзор LG 27GP850-B. Тест игрового Nano-IPS монитора с G-SYNC до 180 Гц
Обзор Philips 222B9T. Интерактивный дисплей со SmoothTouchОбзор Philips 222B9T. Интерактивный дисплей со SmoothTouch
Обзор Nitro XR343CKP. Тест 34-дюймового игрового IPS-монитора 180 ГцОбзор Nitro XR343CKP. Тест 34-дюймового игрового IPS-монитора 180 Гц
Обзор DIGMA DM-MONG2710. Игровой 27-дюймовый VA-монитор 165 ГцОбзор DIGMA DM-MONG2710. Игровой 27-дюймовый VA-монитор 165 Гц
Обзор Digma DiMagic Kids plus. Детский портативный проекторОбзор Digma DiMagic Kids plus. Детский портативный проектор
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor