Представлен 175-Гц монитор ASUS ROG Swift PG329Q

Компания ASUS пополнила ассортимент мониторов моделью ROG Swift PG329Q, которая предназначена для использования в связке с игровой системой. Новинка характеризуется 32-дюймовой Fast IPS-панелью, временем реакции пикселя 1 мс, поддержкой адаптивной синхронизации, максимальной частотой обновления 175 Гц, разрешением 2560:1440 пикселей, применением технологии квантовых точек, 98-процентным охватом цветовой палитры DCI-P3 и 160-процентным охватом пространства sRGB, сертификацией VESA Display HDR 600 и подсветкой задней панели (совместимость с ASUS Aura Sync). Монитор появится в продаже в четвертом квартале 2020 года.