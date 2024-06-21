Представлен 180-Гц MSI MAG 27QRF QD E2 Monster Hunter Edition

Компания MSI пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью MAG 27QRF QD E2 Monster Hunter Edition, которая основана на 27-дюймовой матрице Fast IPS с разрешением 2560:1440 точек (формат WQHD). Новинка также характеризуется соотношением сторон 16:9, кадровой частотой 180 Гц, типичной яркостью 400 нит, временем отклика от серого к серому 1 мс, контрастностью 1000:1, 94% покрытием цветового пространства Adobe RGB, 98% DC-P3 и 150% sRGB, сертификацией VESA Display HDR400, поддержкой Adaptive Sync, матовым антибликовым покрытием, двумя интерфейсами HDMI 2.0, одним портом DisplayPort 1.4a, разъемами USB Type-A, USB Type-B и USB Type-C с альтернативным режимом DisplayPort и 65-Вт обратной зарядкой, а также гибко регулируемой подставкой. Монитор уже доступен для покупки на дебютном китайском рынке по цене в 245 долларов.

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