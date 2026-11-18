Представлен 180-Гц изогнутый монитор Acer Nitro ED340CKRP

Компания Acer пополнила ассортимент геймерских изогнутых мониторов моделями Nitro ED340CKRP и ED340CKRJ, которые получили VA-панель с двумя режимами работы. Первая модель выдает 180 Гц в разрешении 5120:2160 точек и 360 Гц в разрешении 2560:1080 точек, а вторая – 120 Гц и 240 Гц соответственно. Мониторы также характеризуются радиусом кривизны 1500R, антибликовым покрытием, поддержкой AMD FreeSync Premium, типичной контрастностью 3300:1 и 3000:1 соответственно, яркостью 250 нит, поддержкой HDR10, 90% покрытием цветового пространства DCI-P3, временем отклика 1 мс (VRB) и 1 мс (GTG) с минимальным значением 0,5 мс, двумя интерфейсами HDMI 2.1, одним портом DisplayPort 1.4, 3,5-мм аудиогнездом, двумя 2-Вт динамиками и подставкой с регулировкой угла наклона. Мониторы оценены на дебютном японском рынке в эквивалент 625 и 440 долларов соответственно.