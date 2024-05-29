Представлен 180-Гц монитор AOC GAMING 27G2ZN3/BK

Компания AOC пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью GAMING 27G2ZN3/BK, которая оценена в 240 евро. Новинка характеризуется 27-дюймовой матрицей Fast VA с разрешением 1920:1080 точек (формат Full HD), кадровой частотой 280 Гц, временем отклика от серого к серому 1 мс, контрастностью 4000:1, максимальной яркостью 300 нит, 92,2-процентным покрытием цветового пространства DCI-P3, матовой поверхностью против бликов, поддержкой AdaptiveSync и HDR10, двумя портами HDMI 2.0, одним интерфейсом DisplayPort 1.4, 3,5-мм аудиогнездом, настенным креплением VESA (100:100 мм) и подставкой с регулировкой поворота, угла наклона и регулировки высоты до 13 см.

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