Представлен 180-Гц монитор AOC Gaming Q27G3XMN/BK

Компания AOC пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Gaming Q27G3XMN/BK, которая основана на 27-дюймовой Fast VA-матрице с разрешением 2560:1440 пикселей (формат QHD). Новинка также характеризуется подсветкой Mini LED с 336 зонами затемнения, кадровой частотой до 180 Гц, временем отклика от серого к серому 1 мс, сертификацией VESA DisplayHDR 1000, глубиной цвета 10 бит (8 бит + FRC) отображением 1,07 миллиарда цветовых оттенков, 95% охватом цветового пространства DCI-P3, регулируемой подставкой с функцией наклона и поворота. Монитор появится в европейской продаже до конца текущего месяца по цене в 440 евро.