Представлен 180-Гц монитор AOC Q27G10E

Компания AOC пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью AOC Q27G10E, которая основана на 27-дюймовой IPS-панели с разрешением 2560:1440 пикселей (формат 2K). Новинка также характеризуется кадровой частотой 180 Гц, углом обзора 178°, временем отклика от серого к серому 1 мс, контрастностью 1000:1, точностью цветопередачи ΔE<2, 100-процентным охватом цветового пространства sRGB, пиковой яркостью 300 нит, поддержкой технологий HDR и Adaptive-Sync, подставкой с возможностью наклона, настенным креплением VESA 100:100 мм, цифровыми разъемами HDMI 2.0 и DP1.4, а также 3,5-мм гнездом для наушников. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.