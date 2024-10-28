Представлен 180-Гц монитор AOC Q27G4XM

Компания AOC пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью AOC Q27G4XM, которая получила 27-дюймовую матрицу Fast IPS c разрешением 2560:1440 точек (формат 2K). Новинка также характеризуется подсветкой QD-Mini LED с 1152 участками затемнения, кадровой частотой 180 Гц, контрастностью 1000:1, временем отклика 1 мс, пиковой яркостью 1200 нит, 99% покрытием цветового пространства DCI-P3 и 100% охватом цветовой гаммы sRGB, подставкой с возможностью настройки угла наклона, подъёма и поворота, креплением VESA (100:100 мм), двумя интерфейсами HDMI 2.0, одним портом DisplayPort 1.4 и 3,5-гнездом для наушников. Цена монитора на дебютном китайском рынке составляет 250 долларов.