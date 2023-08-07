Представлен 180-Гц монитор ASUS TUF Gaming VG27AQ3A

Компания ASUS пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью TUF Gaming VG27AQ3A, которая получила 27-дюймовую Fast IPS-матрицу с разрешением 2560:1440 пикселей (формат QHD). Новинка также характеризуется кадровой частотой 180 Гц, показателем контрастности 1000:1, 130-процентным охватом цветовой палитры sRGB, максимальной яркостью 250 нит, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10, двумя 2-Вт динамиками, треугольной подставкой, стандартным креплением на стену (VESA 100:100), одним интерфейсом DisplayPort 1.4 и двумя HDMI 2.0, а также 3,5-мм гнездом для наушников. Монитор уже появился в европейской продаже по цене в 390 евро.