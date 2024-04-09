Представлен 180-Гц монитор ASUS TUF Gaming VG27VQ3B

Компания ASUS пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью TUF Gaming VG27VQ3B, которая основана на 27-дюймовой изогнутой матрице Fast VA с радиусом кривизны 1500R и разрешением 1920:1080 пикселей (формат Full HD). Новинка также характеризуется кадровой частотой 180 Гц, контрастностью 3000:1, временем отклика 1 мс (GtG), максимальной яркостью 250 нит, 8-битной глубиной цвета, 90-процентным покрытием цветовой палитры DCI-P3, поддержкой технологии AMD FreeSync, двумя 2-Вт динамиками, двумя интерфейсами HDMI 2.0, одним разъемом DisplayPort 1.2, подставкой с функцией регулировки угла наклона и настенным креплением VESA 100:100 мм. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.

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