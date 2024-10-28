Представлен 180-Гц монитор Hisense 27G5K Pro

Компания Hisense пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью 27G5K Pro, которая обойдется на дебютном китайском рынке в эквивалент 155 долларов. Новинка характеризуется 27-дюймовой матрицей Fast IPS с разрешением 2560:1440 точек (формат 2K), кадровой частотой 180 Гц, временем отклика 1 мс, 99% покрытием цветового пространства sRGB, 97% охватом цветовой гаммы DCI-P3 и 98% Adobe RGB, показателем статической контрастности 1200:1, интерфейсами HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4, подставкой с возможностью регулировки угла наклона, подъёма и поворота, а также настенным креплением VESA (75:75 мм).

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