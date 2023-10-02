Представлен 180-Гц монитор Iiyama G-Master GCB3480WQSU-B1

Компания Iiyama пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью G-Master GCB3480WQSU-B1, которая основана на 34-дюймовой изогнутой VA-панели с разрешением 3440:1440 точек (формат UWQHD). Новинка также характеризуется радиусом кривизны 1500R, кадровой частотой до 180 Гц, контрастностью 4000:1, максимальной яркостью 420 нит, сертификацией DisplayHDR 400, поддержкой FreeSync Premium Pro, двумя 3-Вт динамиками, интерфейсами HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 и USB 3.2 (Gen 1), 3,5-мм гнездом для наушников, подставкой с возможностью регулировать наклон и высоту, а также креплением VESA (100:100 мм). Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.

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