Представлен 180-Гц монитор MSI MAG 27CQ6PF

Компания MSI пополнила ассортимент игровых мониторов моделью MSI MAG 27CQ6PF, которая основана на 27-дюймовой изогнутой панели Rapid VA с разрешением 2560:1440 пикселей (формат WQHD). Новинка также характеризуется соотношением сторон 16:9, кадровой частотой 180 Гц, поддержкой HDR, радиусом кривизны 1500R, контрастностью 5000:1, временем отклика от серого к серому 0,5 мс, яркостью 300 нит, 10-битной глубиной цвета, 80-процентным покрытием цветового пространства DCI-P3, поддержкой технологий Adaptive-Sync и Less Blue Light, интерфейсами DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0b. MSI MAG 27CQ6PF оценен на американском рынке в 190 долларов.

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