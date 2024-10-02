Представлен 180-Гц монитор Philips Evnia 32M2C5501

Компания Philips пополнила ассортимент изогнутых мониторов моделями Evnia 32M2C5501 и Evnia 27M2C5501 на 32 и 27 дюймов по диагонали соответственно. Новинки характеризуются VA-матрицами с разрешением 2560:1440 точек, радиусом кривизны 1500R, кадровой частотой 180 Гц, максимальной яркостью 350 нит, временем отклика от серого к серому 1 мс, контрастностью 3500:1, 93% покрытием цветовой палитры DCI-P3, 100% охватом sRGB, 100% NTSC и 89% Adobe RGB, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR 10, двумя интерфейсами HDMI, одним портом DisplayPort 1.4, 3,5-мм аудиогнездом и подставку с функцией регулировки поворота, угла наклона и высоты. Мониторы уже появились в европейской продаже по цене в 300 и 250 евро соответственно.