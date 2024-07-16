Представлен 180-Гц монитор Xiaomi 2K Gaming Monitor G27Qi

Компания Xiaomi пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью 2K Gaming Monitor G27Qi, которая основана на 27-дюймовой панели Fast IPS с разрешением 2560:1440 точек (2K). Новинка также характеризуется соотношением сторон 16:9, кадровой частотой 180 Гц, временем отклика 1 мс, 100% покрытием цветовой палитры sRGB и 95% охватом цветового пространства DCI-P3, контрастностью 1000:1, максимальной яркостью 300 нит, сертификацией TÜV Low Blue Light, поддержкой FreeSync, подставкой с функцией наклона, двумя интерфейсами HDMI 2.0 и двумя портами DisplayPort 1.4. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.

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